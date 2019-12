Peer Kusmagk & Janni Kusmagk: Großes Drama um Tochter Yoko!

Bei Peer und Janni Kusmagk wird es einfach nicht ruhig. In den letzten Tagen müssen sich die beiden immer neuen Anfeindungen durch ihre Fans stellen, dass ihre Tochter Yoko angeblich zu dick ist. Vorwürfe, die Janni und Peer nur schwer ertragen können…

Janni Kusmagk: Ehrliche Worte zum Druck als Zweifachmama

Peer ist fassungslos

Wie Peer nun berichtet, kann er absolut nicht nachvollziehen, warum seine Tochter Yoko immer wieder zur Zielscheibe von Anfeindungen im Netz wird. So erklärt er gegenüber „Prominent“: „Da rechnest du ja wirklich als Allerletztes mit, dass jemand einem schreibt: ‚Dein Kind ist zu dick.‘ Sag mal, Leute, geht's noch, oder was? Also ich meine, das ist doch wirklich das Absurdeste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe.“ Ehrliche Worte, die zeigen: Peer ist einfach nur schockiert. Aber auch Janni machen die ewigen Anfeindungen ganz schön zu schaffen…

Janni ist in Sorge

„Ihr Eltern kennt das. Immer wenn man ein Kind hat, dann kommen immer die ganzen Stimmen, und alle haben irgendwie das Gefühl, sie müssen irgendwas sagen. Und ist ja auch ein schönes Thema, es verbindet einen ja auch irgendwie. Aber man muss halt lernen, dass man wahrscheinlich da nicht alles persönlich nimmt und sich auch nicht verunsichern lässt“, erklärt Janni weiter und zeigt, dass sie und Peer probieren, die Negativ-Kommentare einfach auszublenden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass ihnen dies zukünftig auch gelingt.

