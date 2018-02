Peer Kusmagk: Unfall-Drama

Oh je, was ist denn bitte mit Peer Kusmagk passiert? Der TV-Star postete einen Schnappschuss bei Facebook, auf welchen er sich schlimm an seinen Händen verletzt hat - aber was ist passiert?

Der Radio-Star hat in der RTL-Show "Ninja Warrior" teilgenommen und dort alles gegeben - die blutenden Hände sind das Ergebnis davon. "Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und dank der schweren Verbrennungen von Seilen und Stangen werde ich die Aufzeichnung für RTL so schnell sicher auch nicht vergessen. Egal. Janni und Emil-Ocean sind wahnsinnig stolz auf mich, alles andere verheilt", schrieb Peer Kusmagk bei Facebook.

Janni Hönscheid: So stolz ist sie auf ihren Peer

Nicht nur die Fans, sondern auch seine Freundin ist mega stolz auf Peer. "Peer hat wirklich alles gegeben", schrieb Janni Hönscheid bei Instagram. Die letzten Monate verbrachte das Paar gemeinsam mit ihren Sohn auf Costa Rica - für die Show ist die Familie extra nach Deutschland zurückgekehrt.