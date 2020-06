Peinliche Vorstellung: Angelina Heger macht den Wendler

Kein Bock auf Reis und Bohnen, Tränen-Show im Dschungeltelefon, arrogantes Auftreten: Während ihres kurzen Dschungel-Intermezzos hat Heger beim Publikum einen unangenehmen Eindruck hinterlassen. Auf ihrer Facebook-Seite gießt ihre "Fangemeinde" Spott und Häme über der selbsternannten "TV-Darstellerin" aus, die mit ihrem frühzeitigen Abgang offiziell die Wendler-Nachfolge antritt.

Was genau Angelina mit ihrer Performance im Camp bezwecken wollte, bleibt unklar: Wer als Trash-Promi "Karriere" machen will, muss nach den Regeln der Showbranche spielen. Heißt in diesem Fall: 14 Tage ohne Meckerei Reis und Bohnen futtern. Im Camp machte Angelina lieber auf VIP, stellte hochtrabende Forderungen an das Team - und informierte sich, wie lange genau sie eigentlich bleiben muss, damit ihr die volle Gage ausgezahlt wird.

Ihr Auftritt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat das frischgebackene "Playmate" offenbar überfordert. Nur: Andere Plattformen als Reality-Dokus und rote Teppiche bei drittklassigen Preisverleihungen bleiben Angelina nicht, um ihren "Ruhm" auszubauen.

Ex-Dschungelbewohnerin Olivia Jones kann den vorzeitigen Auszug nicht nachvollziehen: "Damit hat sie sich ins Aus geschosen. Das ist ein Dschungel-No-Go. Von selbst gehen - das geht dar nicht und das verzeihen einem die Zuschauer auch nicht", sagte Jones im Gespräch mit RTL.

Hochmut kommt vor dem Fall...