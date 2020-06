Pete Dwojak: Was wurde aus GZSZ-Henrik Beck?

Das war eine ziemlich aufregende Zeit, denn Henrik Beck hat allerhand erlebt. Als guter Kumpel von Leon Moreno wurde er in die Serie eingeführt. Die Männer standen sich sogar so nah, dass sie einen Dreier mit einer Frau hatten. Und es geht wild weiter. Anfangs arbeiten Leon und Henrik Seite an Seite als Köche im Fasan. Doch dann hat Henrik Sex mit Cora Hinze, die mal mit Leon verheiratet war und die Freundschaft der Männer zerbricht. Anderen Männern die Frauen wegzunehmen, und Untreue scheinen den GZSZ-Weg von Henrik zu ebnen. Seine Laufbahn ist ein Auf und Ab von diversen Liebschaften und auch im ob beweist er Vielfältigkeit. Er arbeitet als Koch und Geschäftsführer im Fasan, als Callboy und als Kellner im Café Mocca. Im Laufe der Zeit raufte er sich wieder mit Leon zusammen und die Zwei verwirklichten ihren Traum vom eigenen Restaurant. Das war der Anfang vom legendären „Mauerwerk“.

