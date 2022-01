Peter Bogdanovich: Der Star-Regisseur ist tot

Der Film "The Last Picture Show" machte Peter Bogdanovich berühmt. Damit holt er gleich acht Oscar-Nominierungen und wurde dadurch zum Mega-Star. Große Bekanntheit erlangte er auch durch den Film "Paper Moon". In den 70er Jahren galt er als einer der wichtigsten Regisseure in Hollywood. Nicht nur mit seinen Werken sorgte er für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem Privatleben. So hatte er damals eine Affäre mit der Playboy-Model bekannt gewordenen Schauspielerin Dorothy Stratten.