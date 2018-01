Peter Groeger: Der Schauspieler ist gestorben

Peter Groeger ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das teilte seine Witwe gegenüber „MDR Kultur“ mit.

Er war nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur und Synchronsprecher des „Quark“ in der Serie „Star Trek“. Seine Stimme war auch in zahlreichen Hörspielproduktionen zu hören.

In Gröbzig bei Köthen wurde Peter Groeger geboren und arbeitete zunächst als Regisseur für den DDR-Rundfunk und wurde unter anderem durch Titel wie "Ingeborg Bachmann: Der gute Gott von Manhattan", "Der blaue Boll", Albert Wendt: Mein dicker Mantel" oder "Strindberg: Traumspiel" bekannt.

Auch im Fernsehen war Peter Groeger immer wieder zu sehen – darunter in der DEFA-Produktion "Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse" und zahlreichen Folgen der Krimireihe „Polizeiruf 110“. Auch in zahlreichen Theaterproduktionen wirkte Peter Groeger mit und arbeitete als Regieassistent an der Seite Wolfgang Langhoffs im Deutschen Theater und spielte am Berliner Kriminal-Theater mehrere Hauptrollen.