Peter Klein: Alles aus! Er hat nach 2 Monaten Schluss gemacht

Dass solche Informationen jetzt gegen ihn verwendet werden, geht dem Ex von Iris Klein gehörig gegen den Strich. "Mich ärgert jetzt, dass dieser Teil meines Lebens so ins negative Licht gerückt wird. Das war eigentlich nur so eine kurze Phase, in der ich gedacht habe, okay, man probiert mal was aus. Ohne dass man jetzt den Gedanken hatte, man muss irgendwelche Straftaten verbringen oder sonstiges."