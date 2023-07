Peter Klein: Bald in einer Datingshow? Er packt aus

Offiziell ist Peter Klein also Single. Und das ist auch ok für ihn, aber er ist auch nicht abgeneigt sich nochmal zu verlieben. "Man darf niemals nie sagen, man weiß ja nicht, was sich letztendlich ergibt. Jeder hat es doch schon mal erlebt, dass man wie vom Blitz getroffen wird, dagegen ist man nicht gefeit", erklärt er im Interview mit "AZ". "Es kann immer passieren, dass der oder die Richtige vor der Türe steht. Dann ergibt sich etwas, und man ist froh, dass es passiert ist."

Nur eines kommt für ihn auf keine Fall in Frage: Eine Datingshow! "Das mache ich definitiv nicht", sagt er deutlich. Und auch eine eine gemeinsame Show mit Ex Iris dürfen die Fans nicht hoffen. "Bei Shows wie 'Temptation Island' oder 'Ex on the Beach' wird man mich nicht sehen, daran würde ich niemals teilnehmen. Wenn man sich getrennt hat, dann braucht man sich nicht im Fernsehen wieder zu begegnen", so der 56-Jährige. Eine klare Ansage!