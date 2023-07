Peter Klein: "Let's Dance"-Knaller! Jetzt ist es offiziell

Peter Klein genießt seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Seit seine Ehefrau Iris Klein sich von ihm getrennt hat, probiert er all die Dinge aus, für die er vorher nicht so viel Zeit hatte. Im Moment fokussiert er sich voll und ganz auf seine Karriere. Gerade erst stand er mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke für ein TV-Projekt vor der Kamera. Und wenn es nach ihm ginge, würde er sich direkt wieder vor die Kamera stellen... für "Let's Dance"!