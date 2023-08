Peter Klein & Yvonne Woelke: Damit hätten sie nie gerechnet

Peter Klein und Yvonne Woelke melden sich seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Wettkampf in 4 Wänden" immer wieder gemeinsam bei ihren Fans im Netz. In Instagram-Storys geben sie schon vorab kleine Hinweise darauf, was die Zuschauer in der nächsten Folge erwarten wird. In einer Sache sind sie dabei nun bereits einig - die Farbe ihrer Küche. Doch beide hätten nicht damit gerechnet, dass es am Ende wirklich diese Farbwahl wird: