Peter Klein & Yvonne Woelke: Endlich Klartext zu ihrem Beziehungsstatus!

Das Drama um Peter Klein, seine Ex Iris und Yvonne Woelke beschäftigt uns jetzt schon seit Anfang des Jahres. Angeblich hat er seine Frau mit der Blondine in Australien betrogen. Jetzt standen Peter und Yvonne sogar für die neue Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" (Start: 25. Juli, 20:15 Uhr, RTL) gemeinsam vor der Kamera. Bleibt aber immer noch die Frage offen: Sind die beiden ein Paar?