Peter Klein & Yvonne Woelke: Dusch-Sex im TV! Insiderin packt aus

Peter und Yvonne wohnen während der Dreharbeiten mit ihren Konkurrentinnen zusammen in einem Haus. U.a. ist Sandra Janina mit ihrer Mama dabei. Die "Love Island"-Beauty hat ihre Ohren überall. In der ersten Folge hört Sandra plötzlich verdächtiges Gestöhne aus der Dusche. "Wir haben jetzt anscheinend eine Gemeinschaftsdusche, die für Geschlechtsverkehr gedacht ist", erzählt sie gleich den anderen weiter. "Für mich ist das Beweis genug. Diese Duschaktion da." Richtig ernst nehmen die anderen ihre Spekulationen jedoch nicht. Und dann löst der Sprecher auch noch auf: "Okay, aber Peter steigt gerade aus der Herrendusche. Yvonne war nämlich ganz alleine in ihrer Nasszelle. Nachdem Sandra heute Nacht schon Julian und David zu Unrecht verdächtigt hat, kann man wohl nur beten, dass sie niemals Kommissarin wird."