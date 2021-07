Peter Kloeppel: Eklat während Live-Sendung

Als sein Kollege Kollege Andreas von Thien mit dem Sport dran war, richtete er seine Handykamera einfach auf ihn. Eine solche Situation habe er bei "RTL Aktuell" bisher noch nie erlebt. "Ich bin mitten in der Moderation, auf einmal macht's 'buff' – und das Licht war weg", so der Nachrichtenmoderator. Andreas von Thien erklärte nach der ungewöhnlichen Sendung: "Das ist so eine Situation gewesen, wie sie natürlich auch bei mir jetzt in fast 30 Jahren Moderation und Journalismus noch nie vorgekommen ist", erzählt er. Und dann meint er direkt zu Peter Kloeppel: "Aber du bist saucool geblieben. Ich habe dann versucht, den Ball auch so aufzunehmen und wir haben uns dann so ergänzt – also es hat geklappt."

