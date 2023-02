Peter Maffay: Frei für Ehefrau Nr. 5

Es ist der Schlussstrich unter eine längst erloschene Liebe. Der Musiker und seine vierte Ehefrau Tania sind jetzt offiziell geschieden. 2015 hatte Maffay sich in die 38 Jahre jüngere Hendrikje Balsmeyer verliebt, 2018 kam Töchterchen Anouk zur Welt. Die Scheidung mit Tania war zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange. Das Ex-Paar zoffte sich um das Millionenvermögen, denn die beiden hatten bei ihrer Hochzeit 2003 keinen Ehevertrag abgeschlossen. Nun erst einigten sich die Streithähne. Tania bekommt 3,2 Millionen Euro sowie die Villa in Dorsten.

Einem neuen Ja-Wort steht daher nichts mehr im Wege. Der 73-Jährige möchte seine junge Familie so gut wie möglich absichern. Die zukünftige "Frau Maffay" muss also nur noch JA sagen...