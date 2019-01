Am 2. November jährte sich ihr Schicksalstag zum zehnten Mal: "Wir waren gegen 18 Uhr auf dem Weg zu einem Auftritt, als unser Mercedes 400 CDI auf der B 12 plötzlich von der Straße abkam, gegen ein Brückengeländer prallte, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach liegen blieb." Totalschaden! (69) und Ehefrau Linda (52) erlitten mehrere Knochenbrüche, muss ten allein in den ersten Tagen viermal operiert werden. "Ich bekam an der Handwurzel, am Fuß und an der Wirbelsäule Titanplatten zur Verstärkung eingesetzt, die erst ein knappes Jahr später wieder herausgenommen wurden", erinnert sich der beliebte Musiker.

Peter Orloff und Frau Linda: Schwer verletzt

Dennoch: Für Peter Orloff und seine Frau zählt, dass sie den Unfall überlebten. Die Spätfolgen des Unfalls zeigten sich indes erst mit den Jahren: "Wir haben immer noch starke Schmerzen bei bestimmten Bewegungen", berichtete das Paar vor einiger Zeit. Um die geschädigten Muskeln zu stärken, haben Peter Orloff und Linda auf Anraten ihres Physiotherapeuten ein sanftes Tanz-Training begonnen. "Je häufiger wir trainieren, desto erträglicher werden die Beschwerden", freuen sich beide. "Wir tanzen unsere Schmerzen einfach weg!"