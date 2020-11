Peter Radtke: Große Trauer um den Schauspieler

Trauriger Abschied von Peter Radke

Radtke war promovierter Literaturwissenschaftler und war vor allen Dingen am Theater beschäftigt. Er war Mitbegründer des "Münchner Crüppel Cabaret". Für Schauspieler mit Behinderungen hatte er auf seiner Homepage einen besonderen Rat: "Wagen wir uns aus unserm Schneckenhaus", heißt es dort. "Wir bereichern auch die traditionelle Kultur um neue Impulse, die diese so dringend nötig hat, wenn sie nicht in tödlichem Formalismus erstarren will."