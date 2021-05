Peter Wollny: Herzzerreißende Nachricht nach der Zwillings-Geburt

Via "Instagram" wendet sich Peter Wollny nun mit weiteren Mitgliedern der Wollny-Familie per Video an die Öffentlichkeit und sagt Mobbing den Kampf an. Peter offenbart: "Wir sind ganz klar gegen Mobbing! Es nimmt überhand an, egal ob in den sozialen Netzwerken oder im realen Leben! Hört endlich auf Menschen fertig zu machen, die euch nichts getan haben oder die ihr nicht kennt… Mal darüber nachgedacht was Mobbing in einem Menschen auslösen kann? Schämt euch und denkt daran: Karma trifft immer die richtigen!" Wow! Ehrliche Worte, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben!