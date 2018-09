Philipp Stehler: Auswandern nach Beziehungs-Aus?

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Philipp Stehler und Ex-Freundin Pamela gaben vor einigen Tagen ihr trauriges Beziehungs-Aus bekannt. Nicht nur für seine Fans ein absoluter Schock! Die Flinte will Philipp dadurch allerdings nicht ins Korn werfen. Ganz im Gegenteil…

Philipp Stehler & Pamela: Jetzt bricht sie endlich ihr Schweigen!

Philipp Stehler stand für "Ibiza Diary" vor der Kamera

Heute Abend ist Philipp erstmals in seiner neuen Rolle bei "Ibiza Diary" zu sehen und zeigt dabei, dass er nicht nur bei "Bachelor in Paradies" eine absolute Top-Figur abgeben kann. Gedreht wurde für die neue " II" Serie, wie der Name schon sagt, auf der Trauminsel Ibiza! Ein absolutes Paradies, in dem Philipp seine letzten Wochen verbringen durfte. Doch könnte sich der Schauspieler auch vorstellen, dorthin auszuwandern?

Philipp Stehler: Will er nach Ibiza auswandern?

Wie Philipp nun in einem Interview mit "InTouch-Online" berichtet, würde er es gar nicht so abwegig finden, für eine gewisse Zeit nach Ibiza zu ziehen. So verrät er: " Ich kann mir schon vorstellen mal auszuwandern, nicht für immer aber für eine Zeit lang auf jeden Fall. Ibiza ist wundervoll, wenn das ganze gepaart ist, mit einer guten Geschäftsidee, warum nicht!" Na das ist mal eine Überraschung! Das dies allerdings in der nächsten Zeit passieren wird, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich warten in seiner Heimat bereits die nächsten Angebote auf Philipp. So erläutert er weiter: " Ich bin super dankbar, dass ich direkt nach BIP eine Schauspielrolle angeboten bekommen habe, da das immer noch eine große Leidenschaft von mir ist. Ich bin gespannt was die Zukunft bringt, und freue mich, dass derzeit auch noch 1-2 Weitere -Anfragen im Postkasten gelandet sind." Welche das sind, wollte uns Philipp allerdings noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!

Wer Philipp heute Abend in Aktion sehen möchte, sollte um 23:15 bei "Ibiza Diary" bei "RTL II" einschalten - viel Spaß dabei!