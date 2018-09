Philipp Stehler: Traurige Nachricht nach Beziehungs-Aus mit Pamela!

Armer Philipp Stehler! Erst gestern schockte der "Bachelor in Paradies"-Star seine Fans mit seiner traurigen Trennungsverkündung von Freundin Pamela . Nun die nächste emotionale Beichte des Schauspielers! In einem ehrlichen Statement gibt Philipp nun tiefe Einblicke in seine Vergangenheit...

Es wird nicht ruhig bei Philipp Stehler. Erst gestern gab der Schauspieler seine Trennung von Freundin Pamela bekannt. Nun die nächste Neuigkeit! Wie bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, wird Philipp ab Montag in der neuen " II"-Serie "Ibiza Diary" über den Fernsehbildschirm flimmern. Ein zentrales Thema der Serie wird dabei Mobbing sein. Ein Thema, welches Philipp am eigenen Leib miterleben musste...

Philipp Stehler: Hat er eine heimliche Freundin?

Philipp Stehler spricht über seine Mobbing-Erlebnisse in der Schule

Wie Philipp im Interview mit "InTouch"-Online nun berichtet, musste er in einigen Ansätzen Mobbing selber miterleben. So erzählt er: "Ich kann nicht sagen, dass ich jemals richtig unter Mobbing gelitten habe, aber ich habe Ansätze davon verspürt, sodass ich mir vorstellen kann, wie schlimm sich Betroffene fühlen müssen. Ich war früher in der Schule lange Zeit einer der kleinsten Jungs, und war deshalb auch einige Zeit den Sprüchen und Witzen von anderen ausgesetzt, was ich jedoch alles wegstecken konnte. Jedoch habe ich da ansatzweise gespürt, wie blöd und schlecht man sich eigentlich in solch einer Situation fühlt, für eine Sache beschimpft zu werden, für die man eigentlich gar nichts kann. Mittlerweile ist das kein Thema mehr, da ich es noch auf 1.78 cm geschafft habe und das im guten Durchschnitt der Deutschen liegt, und ich ohnehin mental stärker geworden bin, und mich das alles gar nicht mehr so berühren würde wie damals." Welch ehrliche Beichte! Doch damit nicht genug! Auch während seiner Berufsausbildung blieb Philipp vor dummen Sprüchen nicht verschont...

Philipp Stehler: Sprüche während der Berufsausbildung

Wie Philipp weiter berichtet, musste er auch während seiner Polizeiausbildung einige Sprüche seiner Kollegen verkraften. So erläutert er: "Ein zweites Erlebnis war während meiner Polizeiausbildung im Süden von Deutschland. Dort war ich einer der wenigen „Ossis“ und auch eine Zeitlang den Sprüchen ausgesetzt. Da habe ich dieses Gefühl sich nochmal verspürt, womit ich aber dann irgendwann ganz gut umgehen konnte. Die meisten machen eigentlich nur Spaß, aber wenn der 100ste dann den Spruch bringt, weiß er ja nicht, dass man sich das alles schon 99 Mal vorher anhören durfte." Absolut unnötig! Ein Glück, dass Philipp stets über den Dingen stand und sich davon nicht unterkriegen ließ! Auch zu dem Umgang mit Mobbing hat der Schauspieler eine ganz klare Meinung: "Ich würde Mobbing direkt ansprechen. Darüber sollte man nicht schweigen, und auf keinen Fall viel Zeit verlieren. Betroffene Personen für jeweilige Themen sensibilisieren!"

Wer wissen möchte, wie Philipp in seiner Rolle bei "Ibiza Diary" mit dem Thema Mobbing umgeht, sollte am Montag, den 24.09. um 23:15 ​ bei "RTL II" einschalten! Viel Spaß dabei!