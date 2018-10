Philipp Stehler: Überraschendes Liebes-Outing

Alles fing so romantisch an. Bei " " lernten sich Philipp und Pam kennen - und lieben. Dann der Schock! Philipp verkündete das Liebes-Aus auf seinem -Account: "Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir gemerkt haben, dass es nicht weitergeht und haben deshalb die Beziehung beendet." Wenig später kam raus: Philipp soll seine Pam immer wieder betrogen haben. Ex-"GNTM"-Kandidatin Gerda Lewis packte über ihre Affäre mit dem Model aus. "Mitte Mai hat 'Bachelor in Paradise" angefangen. In der Zeit ist zwischen uns was gelaufen. Ich habe mich von ihm verleiten lassen. Er meinte: 'Ich will mit dir unbedingt mal weg, lass mal irgendwo hinfahren.' Da macht man sich als Frau natürlich Hoffnungen, weil man nicht denkt, dass man einfach ein Spielzeug für ihn ist", erzählte sie "Promiflash".

Philipp Stehler: Auswandern nach Beziehungs-Aus?

Philipp und Antonia sind offiziell ein Paar

Doch das ist nicht das einzige, was Pam verarbeiten muss. Kurz nach der Trennung wurde ihr Ex turtelnd mit Bloggerin Antonia Elena erwischt. Auf seinem Instagram-Account machte Philipp jetzt seine neue Liebe offiziell. Er postete mehrere Clips und Bilder aus dem Urlaub mit seiner neuen Freundin. "Ich bin hier in Barcelona, also wir drei, meine Mom, Antonia und ich. Wir haben alle eine Auszeit gebraucht. Wir haben jetzt gesagt, wir machen das ganz offen und machen hier keine Heimlichtuereien und keine Spielchen. Es waren ein paar blöde Zeiten, so was schweißt aber auch ganz oft zusammen und ich glaube, wenn man sich mag, dann kann man nichts dazu sagen", klärte er seine Fans auf.

Pamela Gil Mata: Bittere Abrechnung mit Philipp Stehler

Eindeutiges Statement von Pam

Und wie geht es Pam mit Philipps Liebes-Outing? Auch sie meldete sich prompt auf Instagram zu Wort: "Ich muss echt sagen, ich war gerade auf Fuerteventura, da war alles so sorgenfrei. Heute wurde mir meine Laune verdorben.(...). Ja, man regt sich doch immer über Menschen auf, die es nicht wert sind. Man ist halt doch nur ein Mensch." Scheint so, als ob sie noch ganz schön am Liebes-Aus zu knabbern hat...