Philipp Stehler und Pamela: Liebes-Drama! Es ist alles aus

Bei „Bachelor in Paradise“ lernten sich Philipp Stehler und Pamela Gil Marta kennen. In der letzten Zeit wurde es ruhig um das Paar. Nun kam heraus: Die beiden haben sich getrennt.

Philipp und Pamela führten eine Fernbeziehung – für das Paar war das nicht einfach. Nun verkündeten sie offiziell das Liebes-Aus! "Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir gemerkt haben, dass es nicht weitergeht und haben deshalb die Beziehung beendet“, schrieb Philipp Stehler in einer -Story.

Immer wieder behaupteten einige Fans, dass die Beziehung ein Fake war. Dazu stellt der Polizist klar: „Das war alles mehr als real und echt.“

War das der Trennungsgrund?

Die Entfernung könnte ein Trennungsgrund sein. Es gibt aber auch noch eine andere Sache: Wenige Stunden vor dem Statement behauptete Gerda Lewis gegenüber „Promiflash“, mit Philipp Stehler eine Affäre gehabt zu haben. "Was darum jetzt noch so passiert und wer sich da noch so einmischt, dem möchte ich keine Fläche bieten", schrieb er dazu weiter.