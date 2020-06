Pia Tillmann: Das Baby ist da!

Pia Tillmann hatte kürzlich das Baby-Geschlecht verraten: „Es wird ein… Junge“, kündigte sie an. "Wir waren erst hin- und hergerissen, ob wir es euch erzählen sollen, weil es war lange nicht eindeutig und sah lange so aus, als wenn es ein Mädchen wird. Wir hatten uns auf ein Mädchen eingestellt und dann hieß es auf einmal, es wird doch ein Junge“, sagte sie mal in einem Video bei YouTube. Cedric Friedrich Gwendolin III. soll der Kleine übrigens heißen.

Die Fans gratulieren dem Paar. „Ganz ganz herzlichen Glückwunsch... wünsche euch eine wundervolle Kennenlern- und Kuschelzeit!!! Geniesst eure Zukunft als kleine Familie“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.