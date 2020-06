Pia Tillmann macht Kirmes - "Berlin - Tag und Nacht"-Star goes YouTube

Zum einen moderiert sie sich tapfer durch die kleinen Abenteuer bei "Columbus" und zum anderen baut sie nun ihre Medienwelt auf YouTube aus.

"Pia macht Kirmes" verspricht die Rheinländerin mit dem Namen ihres Channels und hatte schon innerhalb weniger Stunden mehrere Tausend Abonnenten. Bei 720.000 treuen Facebook-Fans dürfte es aber nicht lange dauern, bis Pia die ersten 10.000 knackt.

Bislang gab es auf dem Channel noch nicht so viel zu sehen, denn die erste Folge von "Pia macht Kirmes" ist noch eine Vorstellung der Show an sich.

Pia wird uns künftig mit der Kamera in der Hand mit in ihr Leben nehmen und uns zeigen, was ihr gefällt. Dabei kann es zum Beispiel auch mal Backstage Material von ihren TV-Auftritten geben.

Im Gegensatz zu Stefanie Giesinger und Janina Uhse, die sich für einen klassischen Beauty-, Style- und Foodblog entschieden haben, will Pia sich nicht festlegen und geht gewohnt chaotisch an die Sache heran. Denn, wie sie sagt, wird "Erwachsenwerden tendenziell immer überbewertet."

Hier geht's zu Pias Vorstellungsfolge.