Pierce Fulton: Star-DJ stirbt mit 28 Jahren

Pierce Fulton war ein echter Star in der DJ-Szene. 2014 schaffte er mit seiner Single "Kuaga (Lost Time)" den großen Durchbruch. Der Song wurde auf Festivals und in Clubs weltweit rauf und runter gespielt. August letzten Jahres erschien sein Album "Keeping the Little Things". Doch jetzt müssen wir überraschend Abschied von dem Ausnahmetalent nehmen...