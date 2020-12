Pierre Cardin: Der französische Modedesigner ist tot!

Im Jahr 1922 wurde Pierre Cardin in Italien geboren. Im Laufe seiner Karriere hat der 98-Jährige nicht nur die futuristische Mode förmlich mitgestaltet, sondern hat ebenfalls Mode für die breite Masse entworfen. Bereits 1950 gründete er sein eigenes Modehaus und baute in den folgenden Jahrzehnten ein weltweites Unternehmensimperium auf. Pierre Cardin galt neben Paco Rabanne und André Courrèges als Erfinder der futuristischen Mode. Bereits in den 1960er Jahren schickte der 98-Jährige seine Models in Astronautenanzügen auf den Laufsteg und schrieb damit förmlich Geschichte!

Woran Pierre Cardin verstarb und wann eine Trauerfeier zu Ehren des Designers stattfinden wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab seine Familie zu den Umständen seinen Ablebens keine weitere Informationen preis. Auch wo der Modeschöpfer beerdigt wird, ist noch ungewiss.