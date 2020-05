Pietro Lombardi: Adoptions-Hammer! Jetzt ist es raus

Reddit this

ist ein echter Familienmensch! Söhnchen Alessio ist sein ein und alles. Weiteren Nachwuchs schließt der Chartstümer nicht aus...

Pietro Lombardi will ein Kind adoptieren

Auf seinem -Account durften die Fans Pietro mal wieder mit Fragen löchern. "Könntest du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Egal von wo?", hakte ein neugieriger Follower nach. Pietros süße Antwort: "Klar, könnte ich mir das vorstellen." Was für wundervolle Nachrichten!

Pietro Lombardi: Frisuren-Hammer! Er hat sich die Haare gefärbt

Wird sich Pietro Lombardi wieder verlieben?

Für das perfekte Familienglück fehlt Pietro momentan nur noch die geeignete Mutter. Der Sänger ist seit der Trennung von Sarah Single. Dabei sehnt er sich so sehr nach einer Frau an einer Seite. "Ja, ich wünsche mir eine Freundin. Bisher hat es aber noch nicht wieder geklappt. Mir ist wichtig, dass meine neue Freundin akzeptiert, dass ich ein Kind habe und dass es an erster Stelle steht. Und auch mit der Mama werde ich immer Kontakt haben. Das muss meine neue Freundin akzeptieren", erklärte er vor kurzem im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Lässt sich nur hoffen, dass Pietro die Richtige bald endlich findet...

