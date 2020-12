Pietro Lombardi: Ärger mit Julian Büscher! Jetzt kommt alles raus

Pietro und Julian hatten Zoff

Offenbar haben sich Pietro und Julian Büscher am Anfang nicht sonderlich gut verstanden. Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie der 28-Jährige sich aktuell mit Sarahs Schatz versteht. "Ich denke, es waren anfangs Schwierigkeiten da", erklärt der Sänger lachend. "Mittlerweile verstehen wir uns super und ich bin sehr dankbar, dass er sich, wenn der Kleine eben nicht bei mir ist, so gut um Alessio kümmert."

Auch Sarah dürfte sich sehr darüber freuen, dass Pietro und Julian sich mittlerweile blendend verstehen. Immerhin will sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen...

Drama um Alessio! Alle Details erfahrt ihr im Video: