Pietro Lombardi: Affären-Schock! Jetzt rastet er aus

Pietro ist treuer "Love Island"-Fan - und verfolgte die neue Folge natürlich gespannt vor seinem TV. Doch dann traute er seinen Ohren kaum, als plötzlich Stefano zum Mittelpunkt wurde. "Waaas? Willst du mich verarschen? Was hast du gesagt? Anna, was für eine Frau bist du?", schimpfte Pietro in seiner Instagram-Story. "Ich bin immer noch schockiert, dass man mit alten Geschichten rauskommen will. Wie Famegeil kann man sein?"