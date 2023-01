Pietro Lombardi: "Aktuell Katastrophe"! Große Sorge um seine Laura Maria

Auf Instagram nehmen Pietro Lombardi und seine schwangere Freundin Laura Maria Rypa ihre Community immer wieder mit in ihren Alltag als werdende Eltern. Auch aus Komplikationen in der Schwangerschaft machen die beiden kein Geheimnis. So berichtet der DSDS-Star nun, wie wenig seine Laura Maria wirklich in den letzten Wochen der Schwangerschaft schlafen kann. In seiner Story postete er Aufnahmen aus ihrem Bett und schrieb dazu: