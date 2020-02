Pietro Lombardi: Alles aus Liebe! Jetzt spricht Pietro Klartext!

So kennen wir ja gar nicht. Eigentlich ist Pietro dafür bekannt, dass er sich zu privaten Dingen weitestgehend bedeckt hält - bis jetzt...

Pietro Lombardi: Fiese Klatsche gegen Sarah Lombardi!

Im Liebesleben von Pietro ist es ruhig

Während seit der Trennung von Pietro in Roberto und Julian neue Männer fürs Leben gefunden hat, ist es in Pietros Liebesleben verdächtig still. Lediglich eine heiße Dating-Phase mit " "-Melissa sorgte bei seinen Fans im vergangen Jahr für ordentlich Aufsehen. Doch jetzt die Überraschung! Vollkommen unerwartet plaudert Pietro nun aus dem Nähkästchen und verrät, wie er Liebes-Dinge in Zukunft regeln möchte...

Pietro hat ganz klare Vorstellung

Wie Pietro nun berichtet, hat er von seiner Zukunft eine glasklare Vorstellung. So ist er der Meinung, dass er seinem Sohn Alessio erst eine neue Frau präsentieren möchte, wenn es mit ihr wirklich ernst ist. Gegenüber " " erklärt er: "Ich will, dass eine Frau Alessio er kennenlernt, wenn ich mit der ein, zwei Jahre zusammen bin und weiß, dass sie die richtige Frau ist. Das ist für mich ganz, ganz intim. Deswegen lasse ich auch keine Frau an meinen Sohn ran, außer die Mama." Wow! Ehrliche Worte, die intime Einblicke in Pietros Innerstes geben. Ob uns der Star wohl in diesem Jahr mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein...

