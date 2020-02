Pietro Lombardi: Am Valentinstag lässt er die Bombe platzen!

Reddit this

Für viele Paare ist der Valentinstag eine tolle Gelegenheit, um sich mit Blumen und romantischen Aufmerksamkeiten zu verwöhnen. Doch nicht alle Menschen können dem Tag etwas abgewinnen. Zu ihnen gehört auch !

Keine Lust auf den Valentinstag

In seiner -Story stellt Pietro klar, wie er zum Tag der Liebe steht. „Ob Valentinstag jemals eine Bedeutung für mich hatte? Nein. Weder in einer Ehe, noch als ganz normales Paar. Dieser Tag ist absoluter Schwachsinn und macht null Sinn, aber 90% fahren diesen Film mit. Mit Tanz in den Mai der sinnloseste Tag im Jahr“, feuert der Sänger.

Angst muss seine zukünftige Freundin jedoch nicht haben, denn Pietro ist ein waschechter Gentleman und drückt seine Liebe sicherlich das ganze Jahr über mit romantischen Gesten aus. Nur eben nicht unbedingt am Valentinstag!

