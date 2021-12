Pietro Lombardi: Aus und vorbei! Die Zeit des Glücks war viel zu kurz!

"Team Lombardi ! Ihr wisst, ich bin ein absoluter Emotionsmensch und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mir gehen die Gedanken durch den Kopf und ich mache mir gerade so große Sorgen um meine Crew und meine Fans. Wie ihr wisst, steht eure Sicherheit auf meiner Tour für mich an erster Stelle", offenbart Pietro nun via "Instagram" und ergänzt: "Daher muss ich jetzt eine schwere aber eine richtige Entscheidung treffen. Es tut mir wahnsinnig weh aber ich muss leider die gesamte Tour auf nächstes Jahr verlegen. Aufgrund der aktuellen Situation fühlt es sich einfach nicht richtig an und ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt… es ist wirklich eine harte Entscheidung." Das so eine emotionale Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So probieren sie, ihr Idol mit liebevollen Worten aufzubauen: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" sowie "Absolut richtige Entscheidung! Auch wenn es für alle nicht leicht ist. Dafür werden wir im März alles auseinander nehmen!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum!