Pietro Lombardi: Ausgerechnet SIE fällt ihm jetzt in den Rücken!

Amira packt aus

In der neuen RTL+-Serie "Pietro Lombardi: Familie - Glaube - Liebe" verrät Pietro: "Ich bin in meinen elf Jahren so oft auf die Schnauze gefallen. Ich wurde hier mal verarscht, da mal verarscht, und ich hab' alle Phasen durchlebt. Wenn du nicht ein harter Mann bist, mit klaren Ansagen, dann bestehst du nicht, dann gehst du so was von unter."

Und auch seine gute Freundin Amira Pocher macht mit einer nicht so schönen Aussage auf sich aufmerksam. Sie verrät, dass Pietro mit seinem rasanten Erfolg nicht immer gut umgehen konnte. Er sei in der Anfangszeit oft extra aus dem Haus gegangen, damit die Fans ihn erkennen. "Er hat mir erzählt: 'Amira, ich fand das so geil, ich war richtig süchtig nach dieser Aufmerksamkeit'", erinnert sie sich zurück. "Also irgendwie hat er es gebraucht. Jeden Tag die Bestätigung, Leute erkennen ihn, machen Fotos mit ihm", so die dunkelhaarige Schönheit. Was für eine krasse Beichte!