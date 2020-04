Pietro Lombardi: Auszeit! Er zieht sich vorerst zurück

Reddit this

Um seine Fans auf dem Laufenden zu halten, versorgt sie täglich mit lustigen -Storys. Mal plaudert er über seine Probleme mit seinem Doppelkinn, mal über die verrückten Liebes-Ideen seiner Freunde.

Pietro Lombardi: Neuer Look! So hat man ihn noch nie gesehen

Pietro gönnt sich eine Auszeit

Nun hat der Sänger allerdings beschlossen, sich eine Auszeit zu gönnen. Der Grund: Er will Zeit mit seinem Sohn verbringen! Um sich voll und ganz auf Alessio konzentrieren zu können, legt er sein Smartphone für einige Tage beiseite.

„Heute ist der Kleine da und ab Donnerstag bin ich bei meiner Familie und möchte die Zeit einfach entspannt, ohne viel am Handy zu sein, nutzen“, erklärt der -Juror in seiner Instagram-Story. Sorgen machen müssen sich seine Fans allerdings nicht, denn er wird nächste Woche schon wieder für sie da sein. „Keine Sorge, Lombardi ist Montag wieder am Star. Hübscher, süßer und knackiger denn je“, versichert er. Na, dann ist ja alles gut!

