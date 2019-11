Pietro Lombardi: Autsch! Die nächste Liebes-Klatsch!

Reddit this

Oh je! Bittere Neuigkeiten für Pietro Lombardi! Der Sänger muss nun einen herben Tiefschlag verkraften...

Armer ! Erst kürzlich musste der Star das traurige Liebes-Aus mit seiner Melissa verkraften! Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Sarah Lombard: Ein Baby mit Florian Silbereisen? Jetzt kommt die Wahrheit raus

Melissa und Pietro haben keine Zukunft

Obwohl es so schien, dass Pietro und Melissa das neue Promi-Traumpaar werden könnten, verkündete Pietro vor einigen Wochen, dass sie ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Wie Pietro berichtete, habe er momentan einfach nicht die nötige Zeit, um eine Beziehung zu führen. Er wolle seine Freizeit hauptsächlich mit seinem Sohn Alessio verbringen, anstatt eine neue Frau in sein Leben zu lassen. Für Melissa alles andere als leicht. Doch wie geht es der nach dem traurigen Dating-Aus?

Melissa schießt gegen Pietro

Wie Melissa nun beichtet, würde sie, wenn sie nochmal einen Promi-Mann Daten würde, einiges anders machen. So schüttet sie gegenüber "Promiflash" ihr Herz aus: Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, weil für mich ein Mensch ein Mensch ist. Allerdings würde ich das, glaube ich, so ein bisschen aus der Öffentlichkeit heraushalten." Oh je! Hätte die Liebe zwischen Pietro und Melissa vielleicht eine Chance gehabt, wenn die beiden ihre Liebe nicht öffentlich gemacht hätten?

Huch, so kennen wir ja gar nicht: