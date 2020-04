Pietro Lombardi: Baby-Hammer! Er lässt die süße Bombe platzen

Er gilt als der unbekümmerte Macho mit Herz. Doch gegenüber "Closer" offenbart eine ganz neue, ungeahnt nachdenkliche Seite. Vor allem, wenn es um seine große Liebe geht: seinen Sohn Alessio!

Seine neue Single „Kämpferherz“ ist Alessio gewidmet, der mit einem schweren Herzfehler zur Welt kam. Das sind ungewohnt ernste Töne… Pietro Lombardi erklärt: "Ich bin ja eher der Typ, der Gute-Laune-Musik macht. Dieses Mal wollte ich aber meine eigene Geschichte erzählen, denn es war damals eine schwere Zeit, die mich sehr geprägt hat."

Heute ist Alessio aber gesund, wie Pietro versichert: "Der Herzfehler ist komplett kuriert. Er hat in der Zukunft keine Einschränkungen zu befürchten. Das hat mich damals wahnsinnig glücklich gemacht."

Versteht Alessio eigentlich, worum es in dem Song geht? "Er versteht, dass der Song für ihn ist, aber nicht, was damals wirklich passiert ist. Dafür ist er viel zu jung. Er weiß nicht, wie schlimm es um ihn stand. Er singt zwar mit, aber die Geschichte dahinter wird er erst begreifen, wenn er größer ist."

Pietro Lombardi wünscht sich noch mehr Nachwuchs

Die schwere Zeit hat Pietros Leben von Grund auf verändert, wie er betont: "Man lernt das Leben einfach mehr schätzen. Früher hat man sich aufgeregt, wenn die Sonne mal nicht schien. Wenn meinem Sohn damals etwas passiert wäre, könnte ich heute auch die Sonne nicht mehr genießen…" Bei diesen Erinnerungen kommen ihm noch immer manchmal die Tränen: "Als ich den Song das erste Mal gehört habe, da sind schon Tränen geflossen. Auch wenn ich eher der lustige Typ bin. Aber natürlich weine ich."

Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Was läuft mit diesem "Let's Dance"-Star?

Wenn es darum geht, für seinen Sohn Zeit zu haben, geht Pietro Lombardi keine Kompromisse ein. "Ich denke, ich teile mir meine Zeit einfach gut ein. Ich habe ihn drei Tage die Woche. Die anderen Tage arbeite ich. Und wenn ich mit Alessio zusammen bin, interessiert mich nichts und niemand anderes!" Damit muss auch seine potenzielle neue Freundin klarkommen. "Wer meinen Sohn nicht akzeptiert, den will ich gar nicht in meinem Leben haben. Mich gibt’s nur im Doppelpack. Lieber bleibe ich Single!", stellt er klar. Wäre es dann nicht gut, wenn die zukünftige Partnerin auch ein Kind hat!? "Ja, das wäre natürlich super. Die verstünde mein Leben viel besser. Am wichtigsten ist mir aber Ehrlichkeit…", so Pietro. Weiterem Nachwuchs stünde dann auch nichts mehr im Weg… "Klar! Wenn die richtige Frau kommt, bin ich sofort dabei", sagt er lachend. Mal abwarten, wann es wohl soweit sein wird...

Pietro Lombardis Ausraster im Hotel seht ihr im Video: