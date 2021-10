Pietro Lombardi: Babyhammer! Jetzt verrät er sein süßestes Geheimnis!

"Heute sind wir mal zu dritt. Da Alessio schon 6 Jahre alt ist habe ich schon vergessen das es nicht immer einfach ist,aber mir hat der heutige Tag ganz klar gezeigt das ich noch viel mehr Kinder möchte, weil es einfach das schönste Geschenk ist Papa oder Mama zu sein", schreibt Pietro nun zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem er in seiner Rolle als Papa und Onkel zu sehen ist! Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten! Wie es scheint, ist bei Pietro die Familienplanung also noch nicht abgeschlossen! Das so eine Nachricht auch von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So schreiben sie unter dem Foto: "Das aller schönste Geschenk" sowie "Papa-Liebe". Mehr Begeisterung geht wohl kaum!