Pietro Lombardi: Bald Dreifach-Papa - er lässt die süße Bombe platzen

Bevor Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa aber an Baby Nr. 3 arbeiten können, muss ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kommen. Am Wochenende verrieten die beiden übrigens, dass es ein Junge wird. Damit geht vor allem der Wunsch der 26-Jährigen in Erfüllung. Pietro hat auf ein Mädchen gehofft. Ob er wohl auch deswegen ein weiteres Kind will? Damit er irgendwann auch eine kleine Prinzessin zu Hause hat?

"Ich wünsche mir, das die Geburt problemlos verläuft und dass die oder der Kleine gesund ist, das steht an erster Stelle, ganz klar. Aber ne kleine Prinzessin wär schon schön", verriet der Ex von Sarah Engels vor einigen Wochen auf Instagram. Nun wird es aber ein Junge, auch auch darüber freut sich der Sänger. Am Ende ist das Geschlecht ohnehin egal. Hauptsache das Baby ist gesund.

