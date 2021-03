Pietro Lombardi: Bei dieser Frage platzt ihm endgültig der Kragen

Pietro platzt der Kragen

Im Gespräch mit Jana Ina verrät Pietro, dass es eine Frage gibt, die er überhaupt nicht leiden kann. "Ich raste hier gleich aus. Warum, an die Frauen da draußen, an die ganzen Frauen da draußen, warum stellt ihr die Frage immer, was für ein verficktes Sternzeichen wir sind. Es ist doch scheißegal", brüllt der 28-Jährige. "Sobald ich Zwilling sage, sagen die Frauen 'oh nein'!"

"Dann bist du mal so, mal so", merkt Jana Ina an. Doch davon will Pietro nichts wissen. "Das stimmt aber nicht, weil mal so und mal so sind wir alle. Nicht nur der Zwilling", feuert er. Wer also mit dem Ex-"DSDS"-Juror flirten will, sollte sich die Frage nach dem Sternzeichen unbedingt verkneifen!

