Es könnte für definitiv nicht besser laufen! Momentan ist der Star dabei zu sehen, wie ihm als " "-Juror alle Fan-Herzen zufliegen. Und auch musikalisch ist Pietro erneut auf der Überholspur. Wie der Sänger nämlich verkündete, soll Mitte Februar seine neue Single erscheinen. Doch jetzt das Traurige...

Sarah Lombardi: Drama um Alessio hinter den Kulissen!

Pietro zieht sich zurück

Obwohl Pietro ein absoluter "Social Media"-King ist, wurde es in der letzten Zeit bei " " und Co. still um Pietro. Um seinen treuen Anhänger Klarheit zu verschaffen, erklärt der "DSDS"-Juror: "Sorry Leute, dass ich momentan nicht so aktiv bin. Ich habe echt viel Arbeit und das Papa sein vernachlässige ich natürlich auch nicht!" Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro hat ein straffes Zeit-Pensum. Doch damit nicht genug...

Pietro ist an seine Grenzen gekommen

Wie Pietro weiter berichtet, war die letzte Zeit für ihn nicht immer leicht. So fügt er hinzu: "Momentan ist es einfach zu viel für mich, bin echt an meinen Grenzen angekommen. Druck, Stress, alles echt viel momentan." Der Arme! An eine Pause scheint Pietro momentan allerdings nicht zu denken. Bei einem Blick in seine aktuelle "Instagram"-Story ist zu sehen, wie er bei dem Videodreh für seinen neusten Hit wieder alles gibt.