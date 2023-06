Pietro Lombardi: Bitterböse Klatsche! Er hat alles verloren

Auf seinem Instagram-Kanal präsentiert Pietro seinen Fans stolz eine erste Hörprobe zu seinem Lied "For You". Doch die kommt bei seinen Followern überhaupt nicht gut an. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die negativen Kommentare:

"Einer der schlechtesten Sänger in Deutschland, dessen Songs einfach nur billig sind. Verstehe nicht, wie man so was Musik nennen kann."

"Irgendwie hört sich jedes Lied gleich an. Melodie, Takt, Rhythmus."

"Man weiß selten, ob das jetzt ein neuer oder alter Song ist."

"Sorry, aber es hört sich alles gleich an! Anstatt, dass du immer das Gleiche singst, solltest du Gesangsunterricht nehmen."

Worte, die für Pietro sicherlich ein Stich ins Herz sein dürften. Immerhin hat er viele Jahre lang an seiner Karriere gearbeitet. Doch plötzlich fühlt es sich so an, als würde er alles verlieren...