Pietro Lombardi: Bittere Abfuhr!

Eigentlich weiß immer ganz genau, was er sagen soll. Bei dieser Aktion fehlen aber selbst ihm die Worte. Doch was ist passiert? Auf verrät der Sänger, in einem Laden etwas beobachtet zu haben, das ihn sehr traurig machte.

Pietro ist fassungslos

„Da ist ein kleiner Junge, der war vielleicht 10. Und der hat sich etwas gekauft. Ihm haben fünf Cent gefehlt. Und die Kassiererin sagt ‚Dann legen Sie es wieder zurück‘“, schildert Pietro die Lage. Die fiese Abfuhr der Mitarbeiterin kann er absolut nicht nachvollziehen. „Ein bisschen mehr Herz! Das ist doch nicht zu viel verlangt“, klagt der DSDS-Juror. Schließlich könne jedem von uns doch mal etwas fehlen.

„Empathie. Ganz wichtige Eigenschaft. Versucht, euch in so ein kleines Kind hineinzuversetzen“, fordert Pietro. Ob er dem Kind den fehlenden Betrag gegeben hat, wollte er nicht verraten. Wie seine Fans ihn kennen, hat der 27-Jährige das aber sicherlich getan…

