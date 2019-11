Pietro Lombardi: Bittere Abfuhr für Melissa!

Zwischen und Melissa standen eigentlich alle Zeichen auf Beziehung! Nachdem die beiden immer wieder beteuerten, dass sie Gefallen aneinander gefunden haben, warteten die Fans sehnsüchtig darauf, dass sie den nächsten Schritt gehen. Doch jetzt der Schock!

Pietro Lombardi gibt Melissa einen Korb

Seit der Trennung von , schien Pietro in Melissa endlich eine neue Frau fürs Leben gefunden zu haben. Die schöne " "-Kandidatin verdrehte dem Sänger ganz schön den Kopf, sodass Pietro nur in höchsten Tönen von seiner Herzdame sprach. Nun jedoch die überraschende Wende! Wie Pietro berichtet, haben er und die keine Zukunft miteinander. So verkündet er via " ": "Melissa ist wirklich eine tolle Frau, sehr herzlich. Ich kann wirklich kein schlechtes Wort über sie sagen. Wir haben uns jetzt zweimal getroffen. Einmal bei mir, einmal bei ihr. Und es war echt sehr schön. Trotzdem habe ich mir meine Gedanken gemacht, ob ich bereit bin für eine Beziehung. Es war wirklich ein Chaos bei mir – und dann habe ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit bin!" Autsch! Und was ist der Grund für diese bittere Liebes-Klatsche?

Pietro will sich fokussieren

Wie Pietro weiter erklärt, möchte er seine freie Zeit vor allem mit seinem Sohn Alessio verbringen: "Ich bin viel am Arbeiten. Die freie Zeit, die ich habe, möchte ich einfach mit meinem Sohn nutzen. Ich wurde selber verletzt und würde niemals einen Menschen verletzen wollen. Deswegen habe ich ihr es gestern gesagt." Ob Pietro im kommenden Jahr mehr Glück in der Liebe haben wird? Wir drücken ihm die Daumen und sind schon jetzt gespannt...

