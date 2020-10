Pietro Lombardi: Bittere Abrechnung von seiner Ex!

Sie ist schön, sexy und trotzdem hat er sie verschmäht: Der Flirt von Melissa Damilia und Pietro Lombardi blieb nicht folgenlos. Denn Pietro trat nach einigen Dates übel nach.

Wir erinnern uns: Während Melissas Teilnahme bei „Love Island“ ließ Pietro keinen Flirtangriff verstreichen. Die beiden trafen sich nach dem Ende der Show sogar. Als sich Melissa einige Monate später über den Kuss mit dem Sänger äußerte, echauffierte er sich via Instagram: „Gerade bei Melissa hätte ich nicht gedacht, dass sie so was öffentlich machen würde, weil sie wusste, dass mir Privatsphäre sehr wichtig ist.“ Sie solle besser nachdenken, bevor sie spricht, so der 28-Jährige.

„Was eine Schlagzeile. Viel Glück, Melissa, beim Format auf jeden Fall“, grinste er hämisch, als er von ihrem neuen „Job“ als RTL-Bachelorette erfuhr.

Melissa rechnet mit Pietro ab

Und Melissa? Die äußerte sich seitdem nie wieder über ihren Verflossenen. Bis jetzt! „Ich habe in den letzten drei Jahren nicht das Glück gehabt, den passenden Deckel zu finden“, resümiert sie gegenüber InTouch. Pietro mit eingeschlossen. „Vielleicht habe ich bisher auch einfach auf die falschen Dinge Wert gelegt“, stichelt Melissa weiter. „,Die Bachelorette‘ ist eine unglaubliche, aber schöne Herausforderung, welcher ich mich gerne stellen möchte.“