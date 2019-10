Pietro Lombardi: Bittere Beichte! Er kann es nicht mehr verstecken

Reddit this

Pietro Lombardi fühlt sich einfach nicht mehr wohl in seinem Körper. Um sich ein bisschen schlanker zu fühlen, trägt er fast nur noch schwarze Klamotten.

Schon während seiner Beziehung mit Sarah versuchte , sein Gewicht zu reduzieren. Zwischenzeitlich gelang es ihm und er fühlte sich in seinem Körper richtig wohl. Mittlerweile hat er jedoch das Gefühl, wieder etwas zugenommen zu haben. Ein Zustand, der für ihn nur schwer zu ertragen ist!

Pietro fühlt sich unwohl

„Gebt mal bei Google ‚dicker Junge‘ ein. Und die Chance, dass mein Bild als erstes erscheint, ist gar nicht mal so klein“, witzelt der Sänger in seiner aktuellen -Story. Und er gesteht: „Ich trage eigentlich nie schwarz, weil ich doch eigentlich immer einen Astralkörper hatte. Aktuell trage ich nur noch schwarz, weil aus einem dicken Pietro ein etwas schmalerer Pietro wird. Ich mogle mich momentan so durchs Leben.“

Deshalb hat der -Juror sich vorgenommen, sein Gewicht wieder zu reduzieren. „Wenn ich zurück bin in Deutschland, muss ich abnehmen“, stellt er klar und wackelt mit der Hand an seiner Brust. „Dagegen ist Wackelpudding ein Backstein!“

