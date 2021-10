Pietro Lombardi: Bittere Vorwürfe an Sarah Engels! Diese Worte tun einfach weh

Drei Monate war er abgetaucht, nahm 20 Kilo zu und erklärte laut "Freizeitwoche": "Ich lag abends im Bett und habe geweint!" Flossen Tränen, weil er immer noch über die gescheiterte Ehe mit Sarah Engels (28) nachdenkt? Denn nun klagt er seine Ex öffentlich an, will wissen: "Hast du mich jemals geliebt?" Seit 2016 gehen die beiden getrennte Wege – sie war beim Fremdgehen erwischt worden. Aber während Sarah in diesem Jahr noch einmal heiratete, ist Pietro immer noch Single. Der Grund? Er kann keiner Frau mehr vertrauen! Er singt im neuen Song vielsagend: "Für dich bin ich nur noch ein Ex! Du hast mich ersetzt! Hast du mich jemals geliebt oder war alles nur ein Spiel?" Sarah wird seit Jahren vorgeworfen, sie habe Pietro nur benutzt, um mit seiner Hilfe Karriere zu machen. Denn: Er war 2011 sympathischer "DSDS"-Gewinner, sie nur die Zweitplatzierte. Das alles hat auch Pietro jetzt wohl begriffen ...