Pietro Lombardi: Bittere Wahrheit! Er wollte sich ihre Liebe kaufen

Luxusurlaube, dicke Autos, teure Uhren – all diese Dinge gönnte sich Pietro nach seinem "DSDS"-Sieg. "Ich wollte auch irgendwie die Frauen faszinieren. Ich dachte: 'Mit Geld kriegst du sie alle'", erklärt der Musiker in seiner neuen Doku "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe" (RTL+). "Wenn ich an einem Tag 5 000 Tag verdient habe, waren sie am nächsten Tag weg."

Einmal bezahlte Pietro an einem Club-Abend sogar sämtliche Getränke, um anzugeben. Die Rechnung: 50 000 Euro! Ganz schlimm war es 2019. "Da habe ich es geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben. Ohne Immobilie, ohne Investition." Glück gebracht hat ihm das Geld nicht, seine Ehe mit Sarah Engels scheiterte. Doch heute ist der Sänger mit Laura Rypa verlobt und bereut seine Protzphasen: "Ich war so dumm."

