Pietro Lombardi: Bitterer Seitenhieb gegen Michael Wendler!

kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit ihn öffentlich durch den Kakao zieht, parodieren auch viele Fans den Schlagerstar. Das will der 47-Jährige sich jedoch nicht gefallen lassen. Er erstattete bereits Anzeige gegen den Komiker!

Michael Wendler: Er spricht über die Trennung!

Pietro lacht über Michael Wendler

Das hält Olli allerdings nicht davon ab, weitere Videos unter dem Hashtag „#wendlerchallenge“ hochzuladen. Nun zieht auch nach und macht sich in seiner -Story über Michael Wendler lustig.

In einem Video, das mittlerweile nicht mehr auf dem Account vom Wendler zu sehen ist, schwärmt er in den höchsten Tönen von seinen Fans und reagiert anschließend ganz überrascht, als er die laufende Kamera sieht. In seiner Sonnenbrille spiegelt sich jedoch sein eigener Arm mit dem Handy in der Hand. Er hat den Clip selbst aufgenommen…

Pietro teilt in seiner Instagram-Story ein ähnliches Video, in dem er Michael parodiert. Dazu markiert er den Account von Oliver Pocher, damit dieser sich ebenfalls darüber amüsieren kann. Er ist jedoch nicht der einzige Promi, der derzeit über den „Sie liebt den DJ“-Star und seine Freundin lacht…

