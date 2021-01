Pietro Lombardi: Bitterer Verrat! Damit hätte er niemals gerechnet

Traurige Beichte

In seiner Instagram-Story erzählt Pietro, wie schlecht es ihm im vergangenen Jahr ging. "Zu Beginn des Jahres ist etwas passiert, was mich echt traurig gemacht hat", verrät er und erklärt, dass er zum Opfer von Kreditkartenbetrug geworden ist. "Wir reden hier nicht von tausend oder fünftausend Euro. Mir wurde eine halbe Million geklaut. Geld, das ich hart erarbeitet hatte!" Nach dem Betrug sei er in ein tiefes Loch gefallen.

Auch die Trennung von Laura Maria nagte lange an ihm. "Ich bin ein ehrlicher Mensch", so Pietro. "Jetzt ist das Jahr vorbei und ich kann euch ehrlich sagen: Dieses Jahr war echt kein schönes Jahr für mich." Bleibt zu hoffen, dass es 2021 besser für ihn läuft...

