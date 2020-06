Pietro Lombardi: Bitteres Geständnis über seine Vergangenheit mit Sarah!

Außerdem verriet Pietro, dass einigen Leuten aus seinem Umfeld die Beziehung mit Sarah ein Dorn im Auge war. "Meine Eltern und Sarah waren jetzt nicht so die besten Freunde. Da hatte es nicht so gefunkt. Das hört sich jetzt böse an, aber meine Mutter und mein Vater haben immer gesagt: 'Pass auf bei der Frau!'" Und tatsächlich betrog sie ihn wenig später mit ihrer Jugendliebe Michal T. Mittlerweile ist glücklicherweise Gras über die ganze Sache gewachsen. Nach einigen Streitereien sind Sarah und Pietro Freunde geworden. Wie schön!

